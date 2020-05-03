Balıkesir iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Balıkesir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir?
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Balıkesir iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Balıkesir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir?

Balıkesir iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Balıkesir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir?
03.05.2020 05:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 05:00

Balıkesir'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 10. gününde Balıkesir iftar saati sorgulanmaya başlandı. Balıkesir'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Buna göre, 3 Mayıs 2020 Pazar günü Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Balıkesir iftar saatleri… Ramazan ayının onuncu günü nedeniyle Balıkesir halkı, imsak vakti 04:23'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Balıkesir iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 3 Mayıs 2020 Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Balıkesir iftar saati kaçta? İşte, Balıkesir iftar vakti:

3 Mayıs 2020 Pazar günü Balıkesir iftar saati:20.11

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Kâfirûn Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Gul yâ eyyuhe'l-kâfirûn. 2- Lâ a'budu mâ ta'budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a'bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

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