Balıkesir iftar saati: 17 Mayıs 2020 Pazar Balıkesir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir iftar saati: 17 Mayıs 2020 Pazar Balıkesir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir?

Balıkesir'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Balıkesirli hemşerilerimiz Balıkesir iftar saati sorgulamaya başlandı. Balıkesir'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Balıkesir iftar saati: 17 Mayıs 2020 Pazar Balıkesir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir?
17.05.2020 06:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 06:00

Buna göre, 17 Mayıs 2020 Pazar günü Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Balıkesir iftar saatleri… Ramazan nedeniyle Balıkesir halkı, imsak vakti en son 04:02'de oruç için niyetlendi. Peki, Balıkesir iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 17 Mayıs 2020 Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Balıkesir iftar saati kaçta? İşte, Balıkesir iftar vakti:

17 Mayıs 2020 Pazar günü Balıkesir iftar saati:20.25

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Kâfirûn Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Gul yâ eyyuhe'l-kâfirûn. 2- Lâ a'budu mâ ta'budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a'bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Haber
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sinan Özen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Hasan Şaş Can Bartu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Balıkesir iftar saati: 17 Mayıs 2020 Pazar Balıkesir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Balıkesir iftar saati kaç? Balıkesir iftar vakti nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 06:19:18. #1.15#
title