Balıkesir için sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir için sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balıkesir için sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji Balıkesir ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı uyarısı yaparak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Pazartesi akşam saatlerine kadar Balıkesir il genelinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağısı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" cümlelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Serenay Sarıkaya Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir için sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 16:12:17. #1.15#
title