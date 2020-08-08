Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
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Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
08.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:28

Balıkesir ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balıkesir Merkez ile kuzey ve doğu ilçelerinde 2 saat süresince yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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