Balıkesir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
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Balıkesir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

21.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:51
Balıkesir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeler sonucunda 22 Mart Pazartesi günü için Balıkesir'in kuzey ilçelerine fırtına, batıdaki ilçelerine ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeler sonucunda 22 Mart Pazartesi günü için Balıkesir'in kuzey ilçelerine fırtına, batıdaki ilçelerine ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelerin ardından 22 Mart tarihinde sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (50-80 km/sa) ile zaman zaman kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan fırtına uyarısının ardından Balıkesir'in Güney Marmara ve Edremit Körfezi için de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede 22 Mart Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuzeyde Marmara Adası, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Balya ilçelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²), batıda Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve İvrindi'de kuvvetli (25-50 kg/m²), yer yer ise çok kuvvetli (51-75 kg-m²) olması bekleniyor.

Gerek fırtına gerekse de kuvvetli sağanak yağışın oluşturacağı olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği uyarısı yapılırken, yağışlarda ani su baskını, sel, yıldırım düşmesine dikkat edilmesi istendi. Meteoroloji'den yapılan uyarıda ayrıca kuzey ilçelerindeki fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - BALIKESİR

Balıkesir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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