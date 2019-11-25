Balıkesir için fırtına uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Balıkesir için fırtına ve yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Balıkesir için fırtına ve yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir'de fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan son değerlendirmelere göre; Balıkesir'de bu sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın iç kesimlerde (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR