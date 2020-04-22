BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı - Haberler
Süleyman Soylu, Hatice Çarpar, Sındırgı, Güncel, Haber

BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladıBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, Hatice Dalboy (70), yetiştirdiği 350 kilogram nohudu ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışladı.

22.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:59
BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, Hatice Dalboy (70), yetiştirdiği 350 kilogram nohudu ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışladı.

Sındırgı'nın Gölcük Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatice Dalboy, tarlasında yetiştirdiği 350 kilogram nohudu, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Sındırgı Belediyesi Gıda Bankası'na bağışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından etkilendiğini belirten Hatice Dalboy, "Allah herkese sağlık sıhhat versin. Bu dönemde dayanışmamız lazım, sen tok yatarken öbürü aç yatsın, buna gönlümüz razı değil. Sağlık bakanımız, bir de Süleyman Soylu, bunları her gün dinledikçe içimden geldi. Ben de elimi taşın altına sokayım dedim. Bir hayrım olsun istedim. İhtiyaç sahiplerine dağıtılsın istedim. Aylığım yok, bir başka gelirim yok. Sadece tarla desteklemeleri ile bunları alnımın teriyle yaptım. İhtiyaç sahiplerine vermek içimden geldi, verdim. Ben 70 yaşındayım alanlara da helali hoş olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah herkese kolaylıklar versinö dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş da, "Sındırgı insanı her alanda birlik beraberliği ile örnek olmuştur. Özellikle zor günlerde gönlü zengin insanlar paylaşarak birbirlerine destek olmayı hedefler. İçinde bulunduğumuz durumda, Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek çığ gibi büyüyor. Hatice ninemiz ektiği nohutları vererek, örnek oldu. Daha nice vatandaşımız da devletimizin verdiği yardımları kabul etmeyerek, kampanyaya bağışladı. Vatandaşlarımız üzerine düşeni yapıyor, bizler de belediyemizin alt katında sevgi marketi oluşturduk. Esnafımız, hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Özellikle sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturunu ilke edindiğimiz için sevgi marketimize ayrı bir giriş kapısı da oluşturduk. İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip ihtiyaçlarını alıyor, arka kapıdan kimse görmeden çıkıp gidiyor. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün zorlukları birlikte aşacağız" diye konuştu.

BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Haberler
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Haberler
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Fahrettin Koca Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Lionel Messi Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:08:39. #1.15#
title