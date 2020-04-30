Balıkesir HAK-İŞ'den 1 Mayıs açıklaması
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Balıkesir HAK-İŞ'den 1 Mayıs açıklaması

Balıkesir HAK-İŞ'den 1 Mayıs açıklaması
30.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:29

İŞ Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal yaptığı açıklamada emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırdıklarını dile getirerek "1 Mayıs emek ve dayanışma günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun"dedi.

HAK-İŞ Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal yaptığı açıklamada emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırdıklarını dile getirerek "1 Mayıs emek ve dayanışma günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun"dedi.

Balıkesir'de HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalar 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ali Hikmet Paşa Meydanında 1 Mayıs açıklaması yaptı. İl temsilcileri düzeyinde gerçekleştirilen 1 Mayıs açıklamasına Hak-İş İl Başkanı Savaş Dal, Öz Orman İş Şube Başkanı H.Hasan Çorum, Öz Sağlık İş İl Başkanı İsmail Öztürk, Hizmet İş Şube Mali Sekreteri Mehmet Demiray ve Özgüven-Sen İl Başkanı Yasin Gür katıldı. HAK-İŞ Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal açıklamasına 1 Mayıs emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlayarak başladı. Başkan Dal "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 MAYIS'TA, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. HAK-İŞ olarak; 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz"dedi.

Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlardayız

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs'ta; kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istediklerini belirten Başkan Dal "Bizler; güçlü, güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, Sağlığımız için, İş Güvencemiz için, İşimiz ve Emeğimiz için, yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize "Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz" diyoruz. Tüm emekçilerimizi güvende olmak için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlardayız. HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 81 ilimizde meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir, sevgimiz bir. ITUC, ETUC, ILO ve ITUC-AP'nin salgın sürecinde bizimle işbirliği ve dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız. HAK-İŞ olarak; İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek HAK-İŞ olarak bugün; emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun" şeklinde konuştu. OTAĞ FIRINCIOĞULLARI - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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