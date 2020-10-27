Balıkesir Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Balıkesir'in Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Balıkesir'in Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Palaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldığı tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Yaptırdığı testin pozitif çıktını aktaran Palaz, "Şu anda durumum gayet normal, hiçbir sıkıntım yok. Lütfen kurallara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın