Balıkesir Erdek'te 10 Hektar Zeytinlik Yandı

Erdek'te 10 hektar zeytinlik yandı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan yangında 10 hektar zeytinlik alan yandı.

Yangın bugün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Narlı Köyü Rize Burnu mevkiindeki zeytinlik alanda çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ile alevlere müdahale edildi. Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekince helikpoter desteği istendi. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 10 hektar zeytinlik alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.