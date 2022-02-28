Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı - Haberler

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Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Personelleri tarafından kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması konusunda vatandaşlara ve kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Personelleri tarafından kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması konusunda vatandaşlara ve kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Kızılay caddesi Altıeylül'ün ilçesinin en işlek caddelerinden birisinde yapılan çalışmalarda özellikle bayanlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Bilgilendirmede KADES'in kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış acil müdahale uygulaması olduğu vurgulandı. KADES'in akıllı telefonlara kurulması, kayıt oluşturulması, kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci hakkında kapsamlı bilgiler verilerek broşür dağıtıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, KADES, 112, Yerel, Haberler

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