Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 137 aranan şahsı yakaladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 137 aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde geçtiğimiz hafta yaptığı çalışmalarda 137 aranan şahıs yakaladı.

Yapılan çalışmalarda yakalanan 137 aranan şahsın 41'i tutuklanırken bu kişilerde çok sayıda ateşli silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları aramalarda 24 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 127 adet fişek, 20 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 48 adet kartuşla birlikte 3 adet kurusıkı tabanca ile kurusıkı tabancalara ait 40 adet fişek ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Silah, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title