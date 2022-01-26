Balıkesir emniyeti aranan 16 kişiyi yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir emniyeti aranan 16 kişiyi yakaladı

Balıkesir emniyeti aranan 16 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmada 5 ilçede 16 aranan şahsı yakaladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmada 5 ilçede 16 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yaptığı çalışmada 16 aranan şahsı ele geçirdi. Asayiş Şube ekipleri yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirirken, genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bilgisini verdi. - BALIKESİR

Balıkesir emniyeti aranan 16 kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Asayiş, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title