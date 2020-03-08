Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kadına yönelik şiddetin önlenmesi için stant açtı
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kadına yönelik şiddetin önlenmesi için stant açtı

İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için stant açıldı.

08.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:40
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kadına yönelik şiddetin önlenmesi için stant açtı

İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için stant açıldı.

Bir alışveriş merkezinde kurulan standı ziyaret edenlere, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtıldı.

Ekipler tarafından, broşürlerde anlatılanlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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