Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kadına yönelik şiddetin önlenmesi için stant açtı İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için stant açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için stant açıldı. Bir alışveriş merkezinde kurulan standı ziyaret edenlere, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtıldı. Ekipler tarafından, broşürlerde anlatılanlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kaynak: AA