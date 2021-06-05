Balıkesir Emendere çileği tadını termal sulardan alıyor

Uzun süre dayanma özelliğini ve lezzetini termal sulardan alan Balıkesir Emendere çileği pazarlarda yerini almaya başladı.

Uzun süre dayanma özelliğini ve lezzetini termal sulardan alan Balıkesir Emendere çileği pazarlarda yerini almaya başladı.

Türkiye'nin en sıcak ve soğuk kaplıca sularına sahip olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde termal kaynaklar turizmin yanında son yıllarda tarım alanında da kullanımı arttı. Sındırgı termal suları ile çilek üretiminde de zirveye ulaştı.

Sındırgı'nın Emendere bölgesinde 33 derece ile yüzeye çıkan termal sular ile üreticiler en doğal çileklerini üretiyor. Termal sulardaki mineral değerlerin yüksek olması nedeniyle zirai ilaç da hiçbir şekilde kullanılmıyor. Çilek üretiminde termal suyun kullanılması ürünlerin hem parlak görünümüne hem de dayanıklı olmasına katkı sağlıyor. Görünümleri ile iştah kabartan çilekler en doğal haliyle satışa sunuluyor. Bu sistemde üretilen çileğin raf ömrünün daha uzun, aromasının da daha yoğun olduğu biliniyor.

Sındırgı'da tarımda termal suyun kullanımı ilaçsız ve doğal ürünler ortaya çıkarıyor. Tarımda zengin ürün çeşidine sahip olan Sındırgı ilçesinin bereketli topraklarında birbirinden farklı meyve ve sebzeler üretiliyor. Özellikle Emendere bölgesindeki termal kaynakların tarımda kullanılması zirai ilaç kullanılmayan doğal ürünlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Doğal Emendere çileği de bu ürünlerin başında geliyor. Normalde 6 ay sezonu bulunan çileğin üretimi, mineral su ile 12 aya kadar uzatılıyor. Hiçbir ilaca maruz bırakmadan Emendere'nin mineral suları ile yetiştirilen çilekler satışa çıkarılıyor.

Termal suları kullanarak çilek üretiminde bir ilke imza atan Emendere Mahallesinin muhtarı Davut Dağlar, "20 yıldır çilek üretimi ile uğraşıyorum. Çileklerimizi mineral su ile suluyoruz. Zirai ilaç kullanmaya gerek duymuyoruz. Bu yüzden çileklerimiz hem parlak görünümlü hem de dayanıklı oluyor. Müşterilerimiz ürettiğimiz çileklerden memnun kalıyor. Sularımız mineralli olduğu için çileklere böcekler gelmiyor. Doğal şehir Sındırgı'nın çileklerini üretmeye devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı