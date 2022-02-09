Balıkesir elektrik kesintisi! 9 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Şubat Çarşamba günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 14:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, GÜRE, ÇAMLIBEL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, DOYRAN, ŞAHİNDERE, ALTINOLUK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, GÖMEÇ ilçe, YAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, 4 EYLÜL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 12:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, 4 EYLÜL, SERVİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BALYA ilçe, ÇAMAVŞAR, ÇAMUCU, ÇARMIK, HABİPLER, ÇİĞDEM, BENGİLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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