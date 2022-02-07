Balıkesir elektrik kesintisi! 7 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat Pazartesi günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

7 Şubat Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BALYA ilçe, ÇAMUCU, ÇARMIK, ÇAMAVŞAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ÇAMOBA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 11:35 - 13:35 saatleri arasında BALIKESİR ili, DURSUNBEY ilçe, ÜÇEYLÜL, SELİMAĞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, AVCILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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