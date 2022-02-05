Balıkesir elektrik kesintisi! 5 Şubat Cumartesi Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

5 Şubat Cumartesi günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, HAYRETTİNPAŞA, SEFA ÇAMLIK, GAZİ KEMAL PAŞA, KAZIM KARABEKİR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 13:30 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, YILDIZ, GÖKKÖY, DİNKÇİLER, KASAPLAR, HACI İLBEY, GAZİOSMANPAŞA, SÜTLÜCE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 15:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, BAHÇELİEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 10:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, ÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, ÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, BAHÇELİEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, SAVAŞTEPE ilçe, İSTİKLAL, ZAFER, CUMHURİYET mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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