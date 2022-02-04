Balıkesir elektrik kesintisi! 4 Şubat Cuma Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Cuma günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

4 Şubat Cuma günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, MANYAS, GÖNEN ilçe, DOĞANCI, KORUDEĞİRMEN, GÖKÇESU, SARAÇLAR, KALFAKÖY, BAYRAMİÇ, ÇAKMAK, GÜNDOĞDU, OSMANPAZAR, KÜPÇIKTI, KEÇELER, ASMALIDERE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçe, PAŞAKONAK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 01:00 - 05:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA, KÜÇÜKKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:30 - 12:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, SEFA ÇAMLIK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 09:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, OSMANCA, ÇAMKÖY, YENİKÖY, İSKELEKÖY, IŞIKLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, OSMANCA, IŞIKLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, ŞAHİNDERE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, ZEYTİNLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, YOLÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, YOLÖREN, ORTAOBA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, DEREÇİFTLİK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, ÖĞRETMENLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BALYA ilçe, ÇAMAVŞAR, ÇARMIK, ÇİĞDEM, BENGİLER, HABİPLER, ÇAMUCU mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 15:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BALYA ilçe, ILICA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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