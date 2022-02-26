Balıkesir elektrik kesintisi! 26 - 27 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - Balıkesir elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26.02.2022

26 Şubat Cumartesi günü 09:40 - 12:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçe, AKÇAPINAR, DOĞRUCA, BEREKETLİ, YENİSIĞIRCI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, İVRİNDİ ilçe, BEDRETTİN, YEŞİLKÖY, KOCAELİ, KURTULUŞ, SAKARYA, SARICA, KARAÇEPİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, İVRİNDİ ilçe, BEDRETTİN, 7EYLÜL, KURTULUŞ, SAKARYA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 11:00 - 17:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ, ALTIEYLÜL ilçe, YENİ, AYŞEBACI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ, BALYA ilçe, BÜYÜKPINAR, SÖBÜCEALAN, KAVAKALANI, KARACAHİSAR, GÖKMUSA, KAYALAR, KARLIK, ILICA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 10:05 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ, ALTIEYLÜL ilçe, PAŞA ALANI, YENİ, AYŞEBACI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 17:30 - 18:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ, ALTIEYLÜL ilçe, PAŞA ALANI, YENİ, AYŞEBACI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 10:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, GÜMÜSÇESME mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27.02.2022

27 Şubat Pazar günü 08:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, SUSURLUK ilçe, KEPEKLER, ÜMİTELİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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