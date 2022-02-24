Balıkesir elektrik kesintisi! 25 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cuma günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

25 Şubat Cuma günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, İVRİNDİ ilçe, KOCAELİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, ÇEKİRDEKLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 11:00 - 11:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 17:00 - 17:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ ilçe, KALAYCILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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