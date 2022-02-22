Balıkesir elektrik kesintisi! 23 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Şubat Çarşamba günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24 Şubat Perşembe günü 10:30 - 12:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçe, DOĞRUCA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 17:30 - 18:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ, ALTIEYLÜL ilçe, YENİ, PAŞA ALANI, AYŞEBACI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 10:30 - 17:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ, ALTIEYLÜL ilçe, YENİ, AYŞEBACI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ ilçe, KALAYCILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:30 - 10:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ, ALTIEYLÜL ilçe, YENİ, PAŞA ALANI, AYŞEBACI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, NAMIK KEMAL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, DEREÇİFTLİK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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