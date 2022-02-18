Balıkesir elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

19.02.2022

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, HAVRAN ilçe, ÇAMDİBİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, ÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, PLEVNE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20.02.2022

20 Şubat Pazar günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, DURSUNBEY ilçe, ÇİFTÇİ, ÇAKMAK, CEBECİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, HAVRAN, GÖMEÇ, BURHANİYE ilçe, BÜYÜKDERE, KUYUALAN, YABANCILAR, ŞARKÖY OSB, ŞAHİNLER, ÇAMTEPE, KIZIKLI, AĞACIK, KUYUMCU, GERİŞ, ÇALLI, KIRTIK, YUNUSLAR, AVUNDUK, ŞARKÖY, TAYLIELİ, HÜRRİYET, TAHTACI, DUTLUCA, HACIAHMET, CUMHURİYET, KURUCAOLUK, BAHADINLI, HİSARKÖY, ÖĞRETMENLER, KUYUCAK, YUNUS, SÜBEYLİDERE, KARADERE, BÖREZLİ, PELİTKÖY, İSKELE, MEMİŞ, YAYLACIK, KOCACAMİ, MAHKEME mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 14:00 - 14:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ ilçe, KARAKOL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, KAZIM KARABEKİR, MURATELİ, KÜÇÜKKÖY, 150 EVLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, BAHÇELİEVLER, İSKELE, ÖĞRETMENLER, TAYLIELİ, ÖREN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, 2.GÜNDOĞAN, HALALCA, GÜMÜSÇESME mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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