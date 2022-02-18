Balıkesir elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Cuma günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18.02.2022

18 Şubat Cuma günü 10:30 - 14:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, GÖMEÇ ilçe, DURSUNLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, KADIKÖY, BADEMLİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 16:00 - 18:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, KADIKÖY, BADEMLİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, OSMANCA, IŞIKLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, GÖKKÖY, GAZİOSMANPAŞA, GAZİOSMANPAŞAOSB, GAZİOSMANPAŞA OSB mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, DEREÇİFTLİK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, DERELİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, GERİŞ, BÖREZLİ, KOCACAMİ, MAHKEME, MEMİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BALYA ilçe, ÇAMAVŞAR, BENGİLER, HABİPLER, ÇARMIK, ÇAMUCU, ÇİĞDEM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19.02.2022

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, HAVRAN ilçe, ÇAMDİBİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, PLEVNE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE ilçe, ÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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