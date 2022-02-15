Balıkesir elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15.02.2022

15 Şubat Salı günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, KARAAYIT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

15 Şubat Salı günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, AVCILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16.02.2022

16 Şubat Çarşamba günü 09:30 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçe, 17 EYLÜL, HAYDAR ÇAVUŞ, BENTBAŞI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 13:30 - 13:45 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, HAYRETTİNPAŞA, SEFA ÇAMLIK, KÜÇÜKKÖY, KAZIM KARABEKİR, GAZİ KEMAL PAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:45 - 10:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA, SEFA ÇAMLIK, KÜÇÜKKÖY, KAZIM KARABEKİR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 02:00 - 04:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, KADIKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 02:00 - 04:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, GAZİCELAL, ATATÜRK, EROĞLAN, HAMİDİYE, KADIKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 02:00 - 04:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, EROĞLAN, HAMİDİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, SAVAŞTEPE ilçe, TAVŞANCIK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 06:00 - 07:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, YOLÖREN, EROĞLAN, HAMİDİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 04:00 - 06:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, İKİZÇAY, ALTINKUM, ZEYTİNLİ, YOLÖREN, EROĞLAN, HAMİDİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, SARIKIZ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 02:00 - 04:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, EROĞLAN, KADIKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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