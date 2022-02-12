Balıkesir elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12 Şubat Cumartesi günü 11:30 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BALYA ilçe, DOĞANLAR, GÖLOBA, ÇALOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 12:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, HAMİDİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, HAMDİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, SAVAŞTEPE ilçe, ZAFER, CUMHURİYET, HÜRRİYET mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

13 Şubat Pazar günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BALYA ilçe, YAYLACIK, DOĞANLAR, HAVUTBAŞI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

13 Şubat Pazar günü 16:00 - 18:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, ZEYTİNLİ, İKİZÇAY, ALTINKUM, YOLÖREN, HAMİDİYE, EROĞLAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

13 Şubat Pazar günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, YOLÖREN, HAMİDİYE, EROĞLAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

13 Şubat Pazar günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, GÖMEÇ ilçe, MİTHATPAŞA, YAYA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem