Balıkesir elektrik kesintisi! 11 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Şubat Cuma günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11 Şubat Cuma günü 09:30 - 12:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçe, ÇINARLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 00:00 - 05:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ ilçe, 1.ORUÇGAZİ, ALİ HİKMET PAŞA, TOYGAR, MALTEPE, ATATÜRK, EGE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 00:00 - 05:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ ilçe, ALİ HİKMET PAŞA, MALTEPE, TOYGAR, ÜÇPINAR, ATATÜRK, PAŞA ALANI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 12:00 - 15:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 14:30 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, 150 EVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, KÜÇÜKKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 09:30 - 12:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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