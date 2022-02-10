Balıkesir elektrik kesintisi! 10 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10Şubat Perşembe günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Şubat Perşembe günü 09:00 - 10:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, İVRİNDİ ilçe, SOĞANBÜKÜ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, İVRİNDİ ilçe, SOĞANBÜKÜ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçe, ERİKLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 11:30 - 13:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 13:30 - 16:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 09:30 - 12:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 12:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, GÖNEN ilçe, TUZAKÇI, OSMANPAZAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 08:30 - 10:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, SAVAŞTEPE ilçe, CUMHURİYET, ZAFER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem