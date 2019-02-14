Balıkesir Edremit- Yenice Karayolunda Kar, Ulaşımı Aksatıyor

Edremit- Yenice karayolunda kar, ulaşımı aksatıyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçların sürücüleri, karla kaplı yolda seyretmekte zorlandı.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar lastiği bulunan ve zincir takan araçların sürücülüleri problem yaşamazken, tedbir almayan 30'a yakın araç sürücüsü trafiğin aksamasına yol açtı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç sürücüleriyle 150'ye yakın yolcu, zor anlar yaşadı. Deveboynu mevkiinde ise bir TIR kar nedeniyle kayarak yolu tamamen trafiğe kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle TIR çekilerek, yol tekrar trafiğe açıldı.

Edremit Belediyesi'ne ait bir dozer ile Karayolları'na ait bir greyder ve 2 bıçaklı kamyonla karayolunun sorun yaşanan bölümlerinde kar temizleme çalışması yapılarak, yol trafiğe açık tutulmaya çalışılıyor.

Kaynak: DHA