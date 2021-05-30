Balıkesir Edremit'te denizde kaybolan 84 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu
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Balıkesir Edremit'te denizde kaybolan 84 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu

Balıkesir Edremit'te denizde kaybolan 84 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Altınkum Mahallesi plajında denize girmek için geçen perşembe günü ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu Bayram Kirpi'yi (84) arama çalışmalarına devam edildi.

Avcılar Mahallesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince bulunan ve yaşlı adama ait olduğu belirlenen ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bayram Kirpi için 27 Mayıs'ta Edremit Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesince arama başlatılmış, yaşlı adama ait olduğu belirtilen motosiklet ile bazı eşyalar sahilde bulunmuştu.

Balıkesir Edremit'te denizde kaybolan 84 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu
Balıkesir Edremit'te denizde kaybolan 84 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu
Balıkesir Edremit'te denizde kaybolan 84 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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