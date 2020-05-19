BALIKESİR Edremit Körfezi'nde konvoylu 19 Mayıs kutlaması
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BALIKESİR Edremit Körfezi'nde konvoylu 19 Mayıs kutlaması

Edremit Körfezi'nde konvoylu 19 Mayıs kutlamasıBALIKESİR'de, Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü (EKMOK) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle motosiklet turu düzenlendi.

BALIKESİR Edremit Körfezi'nde konvoylu 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:26

Edremit Körfezi'nde konvoylu 19 Mayıs kutlaması

BALIKESİR'de, Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü (EKMOK) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle motosiklet turu düzenlendi.

Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü Kulüp üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konvoy düzenledi. 19 Mayıs öncesinde katılımcı listelerinin emniyete verilerek özel izin alındığı konvoyda, sosyal mesafe gereği motosikletlerde birer kişi bulundu. Kulüp üyeleri polis, jandarma ve zabıta eşliğinde Edremit ve Havran ilçeleriyle, Edremit'in Akçay ve Altınoluk mahallelerinde motorlarıyla gezdi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Balıkesir'de vatandaşlarda evlerinin pencere ve balkonlarından konvoya alkışlarıyla destek verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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