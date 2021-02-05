BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde gün batımı

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Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu Güre sahilinde, vatandaşlar güneşin batımını seyretti.

Adeta kartpostallık görüntüler oluşturan gün batımı nedeniyle gökyüzü ve denizin rengi kızıla boyandı.

Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyelerini kumsala koyarak çay içip gün batımını izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile güneşin batımıyla kızaran gökyüzünün fotoğraflarını çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik