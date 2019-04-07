Balıkesir Edremit Kırsalında İlk Kadın Muhtar

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nergis Aldemir (42), 5 erkek rakibini geçerek muhtar seçildi. Aldemir, kadınların sadece ev yönetimi değil, yaşadıkları bölgelerin yönetiminde de söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

160 haneli mahallede annesi Elif ve babası İlyas Aldemir ile birlikte yaşam süren Nergis Aldemir, kullanılan 350 oydan 98'ini alarak mahallenin yeni muhtarı oldu. En yakın rakibine 26 oy fark atan Aldemir, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen Edremit ilçesinin 21 eski köyündeki ilk kadın muhtar olmayı başardı. Kardeşi Ergün Aldemir Edremit ilçe merkezinde yaşadığı için evin tek çocuğu olan muhtar Aldemir, yemek yapıyor, bulaşık ve çamaşır yıkıyor, odun kesiyor, zeytin tarlasındaki işleri yapıyor.

Kadın ve erkek işlerinin tümünün üstesinden gelen Aldemir, bundan böyle, muhtar olarak köyün işleriyle de uğraşacak. Köydeki kadınların artık sadece ev içinde değil, sosyal yaşam içerisinde de olarak üretime katılmak istediğini kaydeden muhtar Nergis Aldemir, köylü kadınlardan üretime katılma konusunda yoğun bir talep geldiğini söyledi. Kadınların, ev yönetiminin yanında yaşadıkları bölgenin yönetiminde de olması gerektiğini ifade eden Aldemir, Köydeki kadın arkadaşlarımla şakalaşırken muhtarlık fikri ortaya çıktı. Sonra da bu işi ciddiye aldık. Evimizi, ailemizi güzelleştirdiğimiz gibi, yaşadığımız yöreyi de daha güzel hale getirebiliriz diye düşündük. Köyümüz Türkmen köyü. Tabiki örf, adet ve geleneklerimizi korumak; ama bir yandan da kendimizi anlatmak istiyoruz. Ne kadar büyükşehir ile mahalle olsak da ben köy demek istiyorum. Köylü kadınlarımız üretmek istiyor. Kadınlara yönelik birçok projemiz var. Tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri öncelikle markalaştıracağız. Köy kahvelerimiz gündüzleri kapalı, burada kadınlarımızla, kültürümüzü yaşatacak el emeği ürünler yapacağız. Projelerimiz sadece kendi köyümüzü değil, yöremizi kapsayacak. Kooperatifleşerek kadın emeğini ön plana çıkaracağız dedi.

Mehmetalan Mahallesi'nde yaşayan kadınlar da Aldemir'in muhtar seçilmesinden memnun olduklarını belirterek, Kadın bir muhtar olması bizi çok mutlu etti. Erkekler, kahvehanede oturup duruyordu. Artık bizim de söz hakkımız olacağını düşünüyoruz. Özellikle de sorunlarımızı bir kadına daha rahat anlatacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA