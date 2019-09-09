Balıkesir edremit'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı

09.09.2019 17:38

Edremit'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalara İçişleri eski Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu da katıldı.

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü programı Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene İçişleri eski Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, Edremit Kaymakam Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Rizvan Çiper, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin katıldı.

Halk oyunları gösterisinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Dile kolay, 797 günlük bir işgalin ardından gelen 9 Eylül, sadece düşmanın kovulması değildir. Ötesinde anlamlar taşıyan bir tarihtir. Cesaretimizi, direnişimizi, mücadelemizi, özgürlüğümüzü anlatır. 9 Eylül, Cumhuriyet'e giden yolda bir ön sözdür dedi.

Menderes Bulvarı'nda yapılan geçit töreni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Atlı efeler, protokol üyelerine kurtuluşu temsilen birer bayrak hediye etti. Protokol üyeleri bayrakları 3'er kez öperek teslim aldı.

Kaynak: DHA