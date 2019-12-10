Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
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Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde depremAFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

10.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:53
Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 10 dakika sonra saat 23: 24'te, 4.3 büyüklüğüne ikinci bir deprem oldu.

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Kaynak: DHA

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: Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
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