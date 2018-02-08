Balıkesir'e Yeni Sahil Güvenlik Botu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, TCSG-905 arama-kurtarma botunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görevlendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediye Başkanlığı ve Burhaniye Ticaret Odası tarafından yapılan ortak girişimler sonucunda TCSG-905 ilçeye kazandırıldı.

Antalya Damen Tersanesi'nde üretilerek 22 Aralık 2017 tarihinde suya indirilen 19.3 metre boya, 6.57 metre ene sahip "KNRM 1905" sınıfı arama-kurtarma botu 7 personeli ile göreve başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, botun ters dönme, radar ve termal görüntüleme, şiddetli fırtınalara dayanıklılık gibi özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Botun ilçeye kazandırılması için büyük çabalar sarf edildiğinin altını çizen Kaymakam Öner, şunları kaydetti:

"Sahil ve karasuları koruma, güvenliğini sağlama, denizlerde can ve mal emniyetini sağlama, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılığı önleme ve su ürünleri avcılığını denetlemek gibi çok önemli görevleri olan bir kurumun ilçemizde ve bölgemizde hizmetlerini çok daha etkin yapmasını sağlayacak, modern ve güçlü bir hizmet aracı olan TCSG-905 nolu bot ilçemiz limanında bağlamış ve 7 personeli ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Personelimize başarılar diliyor ve gemimizin ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı, güzel hizmetlere vesile olmasını diliyoruz."