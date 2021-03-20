Balıkesir'e yeni müftü
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Balıkesir'e yeni müftü

20.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:45
Balıkesir'e yeni müftü

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan Giresun'a atandı, Topcan'ın yerine Balıkesir İl Müftülüğü görevine Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan Giresun'a atandı, Topcan'ın yerine Balıkesir İl Müftülüğü görevine Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç getirildi.

2013 yılı Müftüler rotasyonu kararı ile 3 Eylül 2013 tarihinde Balıkesir İl Müftü Yardımcılığına atanan ve Mayıs 2018'de Balıkesir İl Müftüsü olan Ramazan Topcan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun'a atandı. Ramazan Topcan'ın Giresun'a atanmasının ardından boş kalan Balıkesir Müftülüğüne ise Kahramanmaraş İl Müftülüğü görevinde bulunan Celal Sürgeç atandı. - BALIKESİR

Balıkesir'e yeni müftü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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