Balıkesir'e yeni komutan atandı

29.08.2019 10:06

Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalara göre Balıkesir'in yeni İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu oldu.



Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne istinaden Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı olan Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı oldu. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ise Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA