Balıkesir'e tayini çıkan Keçeci, Kilis'e veda etti
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Balıkesir'e tayini çıkan Keçeci, Kilis'e veda etti

Balıkesir'e tayini çıkan Keçeci, Kilis'e veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'e tayini çıkan Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci, kentteki protokol üyelerine veda ziyaretinde bulundu.

Balıkesir'e tayini çıkan Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci, kentteki protokol üyelerine veda ziyaretinde bulundu.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci, önce 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek veda etti. Keçeci, daha sonra ise Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

Protokol üyeleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci'ye hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarı diledi. - KİLİS

Balıkesir'e tayini çıkan Keçeci, Kilis'e veda etti
Balıkesir'e tayini çıkan Keçeci, Kilis'e veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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