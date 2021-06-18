"Balıkesir'e tarihi kimliğini yeniden kazandıracağız"

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan, kent merkezinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan, kent merkezinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi. Küçükkaptan, şehre tarihi kimliğini yeniden kazandıracaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok tarihi yapıyı restore ederek şehre kazandırmaya devam ediyor. Balıkesir Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla başlanan çalışmalar sayesinde, il genelinde farklı noktalarda kent belleğine sahip çıkıldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, proje aşamasında olan çalışmaların da, restorasyon işlemlerinin süreceğini söyledi.

Dr. Küçükkaptan, Tarihi Zağnos Paşa Camisi çevresinde yapılan meydan düzenlemelerini, yapımı tamamlanan Ekinel Evi'ni, kısa zamanda tamamlanacak olan tarihi Şadırvan ile Saat Kulesi'ni, yapımına yeni başlanan Türk Ocağı Hizmet Binasını ve yapımına kısmen başlanan Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi. Küçükkaptan, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla başlayan çalışmalar ile şehrimize tarihi kimliğini yeniden kazandıracağız"dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan