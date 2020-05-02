Balıkesir'e şehit ateşi düştü
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Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Balıkesir'e şehit ateşi düştü
02.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:30

BİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi.

BİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi. 

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu ile ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.05.2020 günü saat 19.00 sıralarında Bitlis'in Çeltikli kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu, İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit olmuştur. Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."


- Balıkesir

Kaynak: DHA

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