Balıkesir'e şehit ateşi düştü
02.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:45
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.
Bitlis'in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA