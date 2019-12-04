Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı
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Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı yüksek ilçelerde başladı.

04.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:06
Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı yüksek ilçelerde başladı.


Dursunbey, Kepsut ve 'e bağlı kırsal mahallelerde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Dursunbey'in Alaçam ve Karyağmaz bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Bigadiç'in Meyvalı ve Kepsut'un Kızıloluk, Katrancı, Kepekler ve Çalkandil kırsal mahallelerinde kar yağışının fasılalarla devam ettiği öğrenildi. Mevsimin ilk kar yağışı esnasında vatandaşlar çektikleri özçekimleri sosyal medyada paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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