Balıkesir'e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Balıkesir'e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yarın için Balıkesir ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı verdi.

BALIKESİR (İHA) - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yarın için Balıkesir ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı verdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. Rüzgarın; Cuma gününden itibaren Balıkesir il genelinde güney yönlerden Fırtına (50-70 km/sa), yüksek kesimlerde hamleli Kuvvetli Fırtına (70-90 km/sa), yerel olarak Tam Fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - BALIKESİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title