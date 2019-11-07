Balıkesir'e İstiklal madalyası için Sındırgı'da toplandılar

07.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:31

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araç markası tutkunları Balıkesir'e İstiklal Madalyası'nın verilmesine destek amacıyla Cumhuriyet Meydanında araçları ile birlikte toplandı. Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'de milli mücadelenin ilk başladığı yer Sındırgı ilçesinde yüzlerce araç tutkunu Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Araçları ile birlikte toplanan grup Balıkesir'in İstiklal Madalyası'nı hak ettiğini belirterek Türk Bayrağı açtı açıklamada bulundu. Focus My Life Balıkesir ailesi Sındırgı ve civar ilçeden araç tutkunları İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'e verilmesi için bütün siyasi partilerin ortaklaşa aldığı Büyükşehir Belediye meclis kararına destek amacıyla bir araya geldi.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da araç tutkunlarıyla buluşarak Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı, gruba destek verdi. Araç tutkunları adına konuşma yapan grup başkanı Ali Emirkan "Sındırgı'daki kardeşlerimiz Allah razı olsun bizi davet ettiler. Geldik. Biz de onları ziyaret etmek için zaten böyle bir şey bekliyorduk. Bu arada da Balıkesir'in İstiklal Madalyasını alabilmesi için Sındırgı'da başlamış olan ilk milli mücadelenin ilk meşalesinin kıvılcımını yakmaya geldik. Sağolsunlar bizi davet ettiler. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Bizi güzel şekilde karşılamaları için kardeşlerimize bir sürü olanak sağlamış. Biz herkese teşekkür ederiz. İstiklal Madalyası Balıkesir'in hakkıdır. Bu mücadelenin de arkasındayız. İnşallah da alacağız" şeklinde konuştu.



Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da " Her insanın belli bir sevinçleri, hobileri ve hayatını idam ettirdiği zevkleri olmak durumunda. Bu gün Sındırgı'mızda Cumhuriyet Meydanında çok farklı bir grubumuz vardı. Bir araba markasından oluşan bu grup Balıkesir'den ve Sındırgı'dan oluşan yüze yakın araç ile Sındırgı Cumhuriyet Meydanını kapladılar. Aslında bu kişilerin Sındırgı'ya gelmesinin bir amacı vardı. Çünkü Sındırgı Kuva-yi Milliye ateşinin ilk yandığı yerlerden birisi. Kendi imkanlarıyla düşmanı buradan kovmuş bir şehir. Balıkesir ili de kendi imkanlarıyla düşmana karşı koymuş nadir şehirlerden birisi. Bu özellikleriyle kahramanlık destanlarının yazıldığı bu şehirde Şehit onbaşıların, İbrahim Ethem Akıncı' ların Makbule Efelerin olduğu bu şehirde İstiklal Madalyasını ülkemizde en çok hak eden illerden bir tanesinin de Balıkesir olduğunu düşünüyoruz. İlk ateşin yakıldığı Sındırgı'da bu kıvılcımın olduğu noktada, bizler bir ateşin nasıl yandığını buradan bütün Türkiye'ye haykırmak için toplanmış bulunmaktayız. Buraya gelen arkadaşlar bu araba markasıyla beraber biz focusçuyuz Balıkesir'e İstiklal Madalyasını istiyoruz ve bunun ilk ateşini de Sındırgı'dan yakıyoruz, diye geldiler. Bizler de onların dillerine tercüman olduk. Evet vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez ve bu memlekette şehit kanlarıyla sulanmış olan Sındırgı'dan, Doğal Şehir'den bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Kahramanlar yurdu bu memleketimizin, İstiklal Marşı'nın yazıldığı bu topraklarda bizler İstiklal Madalyasını hak ettiğimizi düşünüyoruz. İstiklal Madalyasını Balıkesir'e istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir meclisinde karar aldığımız gibi Sındırgı meclisinde de kararımızı alacağız. Sonuna kadar da destekçisiyiz" sözlerine yer verdi. İstiklal Madalyası için başlatılan kampanyanın ilk meşalesi de Kuva- yi Milliye ateşi gibi Sındırgı'da yakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA