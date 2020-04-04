Balıkesir'e araç giriş çıkışı durduruldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Balıkesir'de araç giriş çıkış yasağı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Balıkesir'de araç giriş çıkış yasağı başladı.

Balıkesir-İzmir kara yolu ve Balıkesir-Bursa uygulama noktasındaki kolluk kuvvetleri şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Gece yarısı itibarıyla şehrin giriş noktalarında uygulama yapan ekipler, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verdi.

Ekipler, ikameti Balıkesir'e olanlara esneklik sağlarken, Balıkesir'e zorunlu haller dışında gelenler alınmadı.

Öte yandan uygulamada, İzmir'de nikah kıydıktan sonra ikametleri olan Balıkesir'e gelen gelin ve damadın da ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin verildi.

Kaynak: AA