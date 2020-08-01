Balıkesir Dursunbey'de orman yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDIDursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altında alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altında alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 32 işçinin itfaiye aracı, 3 tanker ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazözle müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangına müdahale devam ederken, bazı bölgelerde de soğutma çalışmalarına başlandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), -

Kaynak: DHA