Balıkesir Dursunbey'de orman yangını
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
01.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:42
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
- Balıkesir
Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
- Balıkesir
Kaynak: DHA