Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı (2) MAHALLEDE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASIBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan kırsal Süleler Mahallesi'nde, dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

MAHALLEDE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan kırsal Süleler Mahallesi'nde, dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, Balıkesir Büyüküşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi'nden ekipler, park, bahçe ve kamusal alanların yanı sıra iş yerlerini dezenfekte etti.

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir),

Kaynak: DHA