Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı BALIKESİR'in Dursunbey ilçesi kırsal Süleler Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesi kırsal Süleler Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dursunbey'in kırsal Süleler Mahallesi'nde, çok sayıda Covid-19 vakası tespit edildi. Bunun üzerine Süleler Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dursunbey İlçesine bağlı Süleler Mahallesi'nde Covid-19 vakaları görülmesi üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla, Mahalle 11.07.2020 tarihi saat 11.00 itibariyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA